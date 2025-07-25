شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. عيار 21 يتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد هبوط من أعلى مستوى لها فى أكثر من شهر أمس، تحت ضغط عمليات جنى الأرباح وانتعاش طفيف للدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى تقدم فى محادثات التجارة قبل الموعد النهائى فى الأول من أغسطس.

أسعار الذهب فى مصر

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5325 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4660 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3994 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3106 جنيهات للجرام

- سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر: 37280 جنيهًا

يأتى هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3401 دولار للأونصة ويتداول اليوم عند 3370 دولارًا.



تراجع سعر الذهب مع بداية جلسة اليوم كان بسبب عمليات البيع لجنى الأرباح بعد ما سجل الذهب أعلى مستوى منذ شهر ووصوله إلى المستوى 3400 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

بالإضافة إلى توقف الدولار الأمريكى عن الانخفاض مما ساعد على استمرار الذهب فى التراجع اليوم.

السبب وراء الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب العالمى مطلع الأسبوع كان الانخفاض الحاد فى مستويات الدولار الأمريكى الذى سجل انخفاض مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.6% بالإضافة إلى تراجع كبير فى عوائد السندات الحكومية الأمريكية الأمر الذى ساعد الذهب على الارتفاع بشكل كبير فى ظل العلاقة العكسية التى تربطه مع كلا من الدولار وعوائد السندات.