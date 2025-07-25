شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب فى مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية فى توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى تلعب دورًا فى تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5325 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4660 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3994 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3106 جنيهات للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر: 37280 جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.