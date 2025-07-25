شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.