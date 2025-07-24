الارشيف / الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد تثبيت أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.
وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعًا بنسبة (0.2%)، وقفز سهم "دويتشه بنك" (9.1%)، كما ارتفع سهم بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي (0.4%) بالمئة بعد قفزة قريبة من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من اليوم.

وارتفع سهم "روش" بنسبة (1.4%)، كما ارتفع سهم "دويتشه تيليكوم" بنسبة (%5)، فيما انخفض سهم "نستله" بنسبة (4.6%)، وانخفض سهم "إس.تي مايكرو" لصناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة (16.6%).
