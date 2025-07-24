شكرا لقرائتكم خبر عن بمقدار 23 دولارًا للأوقية.. أسعار الذهب تواصل التراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، مع إبرام الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية مع شركائها الاقتصاديين الرئيسيين قبل حلول الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الأمريكية في الأول من أغسطس المقبل، مما قلل من الطلب على أصول الملاذ الآمن.وانخفض سعر الذهب في بورصة كومكس، تسليم الشهر الحالي بمقدار (10ر23) دولارًا أو (68ر0%) ليصل إلى (3371) دولارًا للأوقية.وانخفض سعر الفضة في بورصة كومكس، تسليم الشهر الحالي، بمقدار (70ر25) سنتًا (أي بنسبة (68ر0%) ليصل إلى (021ر39) دولارًا للأوقية.