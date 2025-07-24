الارشيف / الاقتصاد

بمقدار 23 دولارًا للأوقية.. أسعار الذهب تواصل التراجع

0 نشر
واس- واشنطن 0 تبليغ

  • بمقدار 23 دولارًا للأوقية.. أسعار الذهب تواصل التراجع 1/2
  • بمقدار 23 دولارًا للأوقية.. أسعار الذهب تواصل التراجع 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بمقدار 23 دولارًا للأوقية.. أسعار الذهب تواصل التراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، مع إبرام الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية مع شركائها الاقتصاديين الرئيسيين قبل حلول الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الأمريكية في الأول من أغسطس المقبل، مما قلل من الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وانخفض سعر الذهب في بورصة كومكس، تسليم الشهر الحالي بمقدار (10ر23) دولارًا أو (68ر0%) ليصل إلى (3371) دولارًا للأوقية.

وانخفض سعر الفضة في بورصة كومكس، تسليم الشهر الحالي، بمقدار (70ر25) سنتًا (أي بنسبة (68ر0%) ليصل إلى (021ر39) دولارًا للأوقية.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا