على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه بالبنوك

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 24-7-2025 بالبنك المركزى المصرى 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.

يحرص "الخليج 365" على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما فى ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك القاهرة 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.

