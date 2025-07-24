شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيرى كبير على المتاحف والمواقع الأثرية بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت المواقع الأثرية ومتاحف الآثار بمدينة الإسكندرية، اليوم، توافد آلاف الزائرين من المصريين والأجانب المقيمين، وذلك في ضوء قرار شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالفتح المجاني لها اليوم، احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

وقد استقبلت قلعة قايتباي حوالي 16,110 زائر، والمتحف اليوناني الروماني استقبل أكثر 4200 زائر، كما استقبل متحف المجوهرات الملكية أكثر من 2000 زائر، أما منطقة كوم الشقافة فاستقبلت أكثر من 3000 زائر.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن جمهور الزائرين اصطفوا منذ الصباح الباكر أمام المواقع الأثرية والمتاحف، ما يعكس مدى وعي الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية بأهمية التعرف بصورة أكبر وعن قرب على الحضارة المصرية العريقة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن حركة الزيارة طوال اليوم كانت تسير بشكل منتظم في كافة المواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة، حيث تم دخول الزوار من خلال مجموعات، بما يضمن عدم تأثير الأعداد الكبيرة على مسار وحركة الزيارة داخلها، مع مواصلة مرور أمناء المتاحف ومفتشي الآثار بالمواقع بصفة مستمرة خلال ساعات العمل الرسمية بما يضمن توفير زيارة سهلة وميسرة لكافة الزائرين.



