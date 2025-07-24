شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق لندن.. انخفاض الجنيه الإسترليني وارتفاع البورصة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3516) دولار أمريكي، بانخفاض (0.44) في المئة، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1488) يورو بنسبة (0.42) في المئة.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة (0.85) في المئة.وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (76.88) نقطة، ليصل عند مستوى (9138.37) نقطة.