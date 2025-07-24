الارشيف / الاقتصاد

النفط يصعد بدعم تفاؤل المفاوضات التجارية الأمريكية

0 نشر
واس- لندن 0 تبليغ

  • النفط يصعد بدعم تفاؤل المفاوضات التجارية الأمريكية 1/2
  • النفط يصعد بدعم تفاؤل المفاوضات التجارية الأمريكية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد بدعم تفاؤل المفاوضات التجارية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية الأمريكية التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (61) سنتًا ما يعادل (0.89%) مسجلًا (69.12) دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (73) سنتًا، بما يعادل (1.12%) مسجلًا (65.98) دولارًا للبرميل.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا