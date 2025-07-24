شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد بدعم تفاؤل المفاوضات التجارية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية الأمريكية التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (61) سنتًا ما يعادل (0.89%) مسجلًا (69.12) دولارًا للبرميل.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (73) سنتًا، بما يعادل (1.12%) مسجلًا (65.98) دولارًا للبرميل.