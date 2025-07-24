شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ذهب عيار 24 يسجل 5325 جنيها للجرام اليوم الخميس 24-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 24 يوليو 2025 09:00 م
تراجعت أسعار الذهب بحوالى 30 جنيها خلال تعاملات اليوم الخميس 24-7-2025، متأثرةً بعمليات جنى الأرباح وذلك بعد الارتفاعات التى حققها خلال 5 أسابيع.
وشهدت سعر الأوقية انخفاضا ملحوظا فى الأسواق العالمية بحوالى 25 دولار لتصل إلى 3365 دولارا.
أسعار الذهب فى مصر
- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5325 جنيهًا للجرام
- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4660 جنيهًا للجرام
- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3994 جنيهًا للجرام
- سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3106 جنيهات للجرام
- سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر: 37280 جنيهًا
يأتى هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3401 دولار للأونصة ويتداول اليوم عند 3365 دولارًا.
