شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ذهب عيار 24 يسجل 5325 جنيها للجرام اليوم الخميس 24-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب بحوالى 30 جنيها خلال تعاملات اليوم الخميس 24-7-2025، متأثرةً بعمليات جنى الأرباح وذلك بعد الارتفاعات التى حققها خلال 5 أسابيع.

وشهدت سعر الأوقية انخفاضا ملحوظا فى الأسواق العالمية بحوالى 25 دولار لتصل إلى 3365 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5325 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4660 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3994 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3106 جنيهات للجرام

- سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر: 37280 جنيهًا



يأتى هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3401 دولار للأونصة ويتداول اليوم عند 3365 دولارًا.