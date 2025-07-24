شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4660 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس، لتنخفض من أعلى مستوى بلغته منذ أكثر من شهر، متأثرة بعمليات جنى الأرباح وانتعاش طفيف فى أداء الدولار الأمريكى، بينما يترقب المستثمرون تطورات المشهد التجارى مع اقتراب الموعد النهائى للمحادثات فى الأول من أغسطس المقبل.

وعلى الصعيد المحلى، سجلت أسعار الذهب فى مصر انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بيوم أمس، وجاءت كالتالي:

عيار 24: 5325 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4660 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3994 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3106 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا



وكان الذهب قد سجل ارتفاعًا بنسبة 1.4% خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر عند 3401 دولار للأونصة، قبل أن يتراجع اليوم إلى نحو 3370 دولارًا.

وبحسب تقرير لشركة جولد بيليون، فإن الانخفاض الحالى جاء نتيجة لعمليات بيع واسعة لجنى الأرباح بعد موجة صعود قوية، بالإضافة إلى توقف الدولار الأمريكى عن التراجع، مما ضغط على أسعار الذهب مجددًا.

وكانت المكاسب التى سجلها الذهب فى مطلع الأسبوع مدفوعة بتراجع حاد فى قيمة الدولار، الذى انخفض بنسبة 0.6% أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى جانب انخفاض ملحوظ فى عوائد السندات الأمريكية، وهو ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر فى ظل العلاقة العكسية بينه وبين كل من الدولار والعوائد الحكومية.