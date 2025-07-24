الارشيف / الاقتصاد

وسط غموض بشأن التوترات التجارية.. "المركزي الأوروبي" يبقي على أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى (2%)، مواصلًا سياسة التريث بعد سلسلة من قرارات الخفض السابقة، وذلك وسط استمرار حالة الغموض بشأن التوترات التجارية ومخاطر زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأوضح البنك أن معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة استقر عند هدفه البالغ (2%) خلال يونيو الماضي؛ مما يعكس الاستقرار النسبي في الأسعار.

يُذكر أن البنك المركزي الأوروبي أجرى سبع عمليات خفض متتالية لأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، قبل اتخاذ قرار التثبيت في اجتماعه اليوم.
