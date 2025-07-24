شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقدم المحادثات التجارية.. الدولار يستعيد عافيته أمام الين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين أداء الدولار الأمريكي أمام الين الياباني اليوم الخميس، عقب إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية.

فقد ارتفع الدولار مقابل الين 0.05% مسجلًا 146.55، منهيًا بذلك سلسلة من الخسائر استمرت 3 أيام، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة عند 145.86 ين.

