شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب انخفاض الطلب.. انخفاض أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، إذ أدى انحسار التوتر التجاري إلى انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.8% إلى 3362.35 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضًا 0.9% إلى 3367.40 دولار.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 38.87 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 2.2% إلى 1247.68 دولار والبلاتين 0.8% إلى 1400.18 دولار.