وزير البترول: إرسال طائرتى هليكوبتر من مصر لقبرص لإخماد حرائق غابات ليماسول

خلال زيارته الرسمية إلى قبرص، أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهات صباح اليوم بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لدولة قبرص، للمساهمة فى جهود إخماد حرائق الغابات بمدينة ليماسول. وأوضح الوزير أنه جرى إرسال طائرتى هليكوبتر متخصصتين من مصر، وصلتا بالفعل فى نفس اليوم الساعة الرابعة عصرا إلى قبرص للمشاركة فى عمليات الإطفاء، وذلك فى باكورة المساعدات المقدمة فى مواجهة هذا الظرف.

وحرص المهندس كريم بدوي، على زيارة موقع الحرائق التى اندلعت بالقرب من مدينة ليماسول الساحلية بجنوب قبرص، وذلك فى أعقاب الحادث المؤسف الذى أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من المدنيين، وإجلاء سكان عدة مناطق قريبة من موقع الحريق.

وأعرب الوزير خلال الزيارة عن خالص التعازى والمواساة باسم الحكومة المصرية إلى نظيره القبرصى جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة، وإلى الشعب القبرصى، مؤكدًا استعداد مصر الشريك الاستراتيجى لدولة قبرص لتقديم كل ما يلزم من دعم فنى ولوجستي.

كما شدد الوزير على أن العلاقات بين البلدين تتجاوز حدود الشراكة الاقتصادية إلى تعاون إنسانى وأخوى راسخ، مشيرًا إلى أن مصر لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة فى مثل هذه الظروف الطارئة، إيمانًا منها بأهمية العمل الإقليمى المشترك لمواجهة الازمات وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة.