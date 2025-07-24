شكرا لقرائتكم خبر عن 4660 جنيهًا لعيار 21.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 24 يوليو 2025، عيار 21 مبلغ 4660 جنيهًا، وسجل عيار 24 مبلغ 5325جنيهًا، للجرام وسجل الجنيه الذهب 37280 جنيهًا.



أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5325 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4660 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3994 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37280جنيهًا



وتأتى أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة وذلك نتيجة حالة القلق التى تسود الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، وذلك بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية .



