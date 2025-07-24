شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة فحص التظلمات فى مسابقة 1000 وظيفة بوزارة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلمات التي تقدم بها بعض المتسابقين في مسابقة شغل عدد (1000) وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الجهاز بالشفافية الكاملة وإتاحة حق التظلم لكل من لم يوفق في المراحل السابقة من المسابقة، مشيرًا إلى أنه تم فحص جميع التظلمات المقدمة بعناية من قبل المختصين، والبت فيها وفقًا للضوابط والمعايير المحددة فى هذا الإطار.

وأكد أن المتقدمين يمكنهم الآن الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن موقف تظلماتهم باستخدام الرقم القومي، عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg.

وكان الجهاز قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب التظلمات عقب إعلان نتيجة الامتحان الشفوى، وذلك حرصًا على ضمان النزاهة وتكافؤ الفرص، وبما يرسخ مبادئ العدالة والشفافية في إجراءات التوظيف الحكومى.