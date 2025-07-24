شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبلغ ذروتها بدعم من التفاؤل إزاء اتفاق محتمل مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع البورصات الأوروبية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع اليوم بدعم من التفاؤل إزاء اتفاق تجاري محتمل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونتائج الشركات.بينما يترقب المستثمرون صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.وزاد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 يونيو.وارتفعت معظم البورصات في أوروبا مع ارتفاع المؤشر "داكس" الألماني 0.9%، والمؤشر "فاينانشال تايمز" 100 بواقع 0.6% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ويسجل مكاسب لسادس جلسة على التوالي.