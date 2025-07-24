شكرا لقرائتكم خبر عن «قو للاتصالات» توقع اتفاقية إطارية مع الحكومة السورية بـ1.95 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعّت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات) اتفاقية إطارية بقيمة 1.95 مليار ريال لمدة 5 سنوات مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم جهود التحول الرقمي من خلال إنشاء مراكز بيانات، وبنية تحتية رقمية، ومركز للأمن السيبراني، بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية.
وكشفت (قو)، بحسب بيان لـ"تداول السعودية"، عن توقيع الاتفاقية اليوم الخميس 24 يوليو، مشيرة إلى أنها تشمل إنشاء مركزين للبيانات، وتجهيز بيئة الحوسبة السحابية والاحتياطية، وإنشاء وتشغيل منصة تقنية داعمة لمشروع التحول الرقمي. بالإضافة إلى إنشاء مركز للأمن السيبراني، وتأهيل وتدريب فريق عمل متكامل للعمل من قبل الوزارة على هذا المشروع وذلك وفق المواصفات الفنية والالتزامات المحددة في الاتفاقية ووثائقها.
وأضافت أن آلية تنفيذ المقابل المالي ستتم وفقاً للاتفاقيات والعقود الموقعة بين الأطراف والجهة الممولة، مشيرة إلى تعذر تحديد أو تقييم الأثر المالي للاتفاقية عند هذه المرحلة، وسيتم الإعلان عن آخر التطوّرات والتحديثات بخصوص الاتفاقية في الوقت المناسب.
