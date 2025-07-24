شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء بمناسبة العطلة الرسمية اليوم، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.