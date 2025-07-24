الارشيف / الاقتصاد

انخفاض طفيف بسعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 4645 جنيها

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الخميس، 24 يوليو 2025 05:00 م

انخفض سعر الذهب اليوم الخميس 24 يوليو 2025، بالسوق المصري، بضعة جنيهات لكل جرام، ليسجل عيار 21 مبلغ 4645 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37160 جنيهًا.


أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37160 جنيهًا

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.


 

