البنك المركزى التركى يستأنف خفض معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس

القاهرة - سامية سيد - خفض البنك المركزى لجمهورية تركيا معدل الفائدة الأساسى بمقدار 300 نقطة أساس اليوم الخميس، ليصل إلى 43%.

كما خفض البنك سعر الإقراض الليلى من 49% إلى 46%، وسعر الاقتراض الليلى من 44.5% إلى 41.5%، وفقا لصحيفة " تركيا اليوم" في نسختها باللغة الإنجليزية.

وجاء القرار متماشياً مع توقعات استطلاع السوق الذي أجراه البنك في يوليو الجاري حيث أشار إلى خفض للفائدة لا يقل عن 250 نقطة أساس، وهو ما يشير إلى عودة محتملة لدورة تخفيض معدلات الفائدة التي توقفت في أبريل الماضي بسبب التحديات في الأسواق العالمية والمحلية.

وأشار البنك - في بيان صدر بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية - إلى أن الاتجاه الأساسي للتضخم ظل مستقراً خلال يونيو الماضي، في حين أظهرت البيانات الأولية ارتفاعاً مؤقتاً في التضخم الشهري خلال يوليو الجاري نتيجة لعوامل موسمية وخاصة بالشهر.

وقد انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.05% في يونيو، مسجلاً بذلك الشهر الثالث عشر على التوالي من التراجع، وبلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين 1.37%، وفقاً لهيئة الإحصاء التركية.

وأوضح البنك أن البيانات الأخيرة تشير إلى تزايد الأثر الانكماشي للطلب المحلي، كما أكد على متابعته الحثيثة لتأثير التطورات الجيوسياسية وتصاعد السياسات الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم.

وجاء في البيان: "إن موقف السياسة النقدية المتشددة، الذي سيستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، سيدعم عملية خفض التضخم من خلال التراجع في الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسن التوقعات التضخمية".

كما أشار البنك إلى أنه قد يتجه إلى موقف أكثر تيسيرا مستقبلا، ما يعني إمكانية النظر في مزيد من خفض معدلات الفائدة بناءً على آفاق التضخم.

وأكدت لجنة السياسة النقدية في بيانها أن قرارات السياسة المستقبلية بشأن معدلات الفائدة ستعتمد على التضخم المحقق والمتوقع، بالإضافة إلى الاتجاه الأساسي، بما يضمن الحفاظ على درجة التشدد النقدي اللازمة لضمان البقاء على المسار المتوقع لخفض التضخم.