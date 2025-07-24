شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالله الخراشي عضوا بلجنة المراجعة في «كيمانول» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) (بالتمرير) تعيين عبدالله بن عبد الرحمن الخراشي كعضو في لجنة المراجعة اعتباراً من اليوم، خلفاً لصالح بن مقبل الخلف الذي تقدم باستقالته بتاريخ 16/07/2025م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يتمتع عبدالله الخراشي بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال المراجعة الداخلية الدولية. صقل هذه الخبرة خلال عمله كمراجع داخلي وكبير للمراجعين في شركة سابك في الفترة بين 1996 – 2019م.
وامتدت خبرته لتشمل الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وآسيا، مما منحه معرفة عميقة بعمليات المراجعة الداخليه والتدقيق مع التركيز على الشؤون المالية، والمشتريات، والمبيعات، وسلاسل التوريد، والمراجعة التشغيلية لمصانع الشركة داخل المملكة وخارجها، والحوكمة، وإدارة المخاطر. وهو يتميز بمهارات قيادية قوية في إدارة المراجعة الداخلية وتقديم الاستشارات للإدارة العليا.
وخلال مسيرته، تولى الخراشي الإشراف والمشاركة في المهام والأنشطة الخاصة بالعديد من الجهات داخل سابك بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بسوء استخدام أصول الشركة، وأنشطة المبيعات، وإدارة المشتريات، وكذلك المراجعة الخاصة ببرنامج سكن الموظفين.. كما عمل أميناً للجان معايير المحاسبة ومعايير المراجعة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA في الفترة بين 1994- 1996م.
ويتولى عبد الله الخراشي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله الخراشي للاستشارات الإدارية، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للسياحة الزراعية والريفية والبيئية (ريفنا)، ورئيس لجنة المراجعة الداخلية لجمعية ريفنا.. كما يعمل مستشاراً إدارياً مرخصاً منذ عام 2019م، ويقدم الاستشارات الادارية لشركات مدرجة وغيرها في مجال المراجعة الداخلية، والرقابة المالية، وإدارة المخاطر.
والخراشي حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، وعدة دورات متخصصة في مكافحة الفساد، وقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال، والتدقيق التقني الفاعل.
