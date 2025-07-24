الارشيف / الاقتصاد

«لانا»: ترسية مشروع مع وزارة الصحة بقيمة 10.6 مليون ريال

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "لانا" عن ترسية مشروع وزارة الصحة لتأمين المستهلكات والمستلزمات لنفايات الرعاية الصحية الخطرة لمدينة الملك سعود الطبية، بقيمة 10.6 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول "، اليوم الخميس، أنها حصلت على الترسية بتاريخ 23 يوليو الجاري، مشيرة إلى المشروع يمتد 60 شهرًا تبدأ من تاريخ إستلام الموقع بعد توقيع العقد وإجازته من وزارة المالية حسب وثائق المشروع من مواصفات وجداول كميات.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ظهور الأثر المالي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2025.
وأضافت: "تأتي هذه الترسية امتدادًا لاستراتيجية لانا الهادفة إلى تعزيز ريادتها في قطاع الخدمات البيئية بالمملكة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الاستدامة البيئية."
