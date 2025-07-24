«سمايل كير»: صدور رخصة وزارة الصحة لافتتاح فرع عيادات الأسنان بالرياض

الارشيف / الاقتصاد

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بسمة أديم الطبية (سمايل كير) صدور رخصة وزارة الصحة لافتتاح فرعها الثاني لعيادات الأسنان، الكائن بحي الملقا على طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن من المقرر تدشين الفرع وبدء تشغيله واستقبال المراجعين اعتبارًا من اليوم، تحت مسمى (سمايل كير).

يأتي الافتتاح للفرع الثاني وفقًا للخطة التوسعية التي وضعها مجلس الإدارة لغرض تعزيز حضور الشركة في السوق، وتوسيع قاعدة عملائها، وزيادة الحصة السوقية في القطاع الطبي، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.
وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذا التوسع ابتداءً من الربع الثالث للعام المالي 2025م، مؤكدة التزامها بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية ذات علاقة فور توفرها.
