شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مليون ريال أرباح «أنابيب الشرق» خلال الربع الثاني من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة" خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 26.7% إلى 90.3 مليون ريال، مقارنة بـ 71.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن ارتفاع الأرباح لهذا الربع يعود إلى ارتفاع حجم المبيعات، وانخفاض تكاليف الإنتاج للطن.
وسجلت أنابيب الشرق مبيعات بقيمة 385 مليون ريال للربع الأول من العام المالي 2025-2026، مقارنةً بمبيعات قدرها 364 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي 2024-2025، نتيجة إرتفاع حجم المبيعات.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن ارتفاع الأرباح لهذا الربع يعود إلى ارتفاع حجم المبيعات، وانخفاض تكاليف الإنتاج للطن.
وسجلت أنابيب الشرق مبيعات بقيمة 385 مليون ريال للربع الأول من العام المالي 2025-2026، مقارنةً بمبيعات قدرها 364 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي 2024-2025، نتيجة إرتفاع حجم المبيعات.