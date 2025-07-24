شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الأول يجمع ملياري ريال من طرح صكوك رأس مال إضافي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - البنك السعودي الأول عن انتهاء الطرح في صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال، وتسوية إصدار الصكوك.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الطرح تقدر بـ2 مليار ريال، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 2000 صك.
وأضاف أن القيمة الاسمية للصك مليون ريال، فيما يبلغ عائد الصك 6.30% في السنة.
وأفاد بأن الصكوك دائمة بدون تاريخ استحقاق مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
وستكون الصكوك دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الطرح تقدر بـ2 مليار ريال، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 2000 صك.
وأضاف أن القيمة الاسمية للصك مليون ريال، فيما يبلغ عائد الصك 6.30% في السنة.
وأفاد بأن الصكوك دائمة بدون تاريخ استحقاق مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
وستكون الصكوك دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.