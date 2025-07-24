الارشيف / الاقتصاد

البنك السعودي الأول يجمع ملياري ريال من طرح صكوك رأس مال إضافي

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

البنك السعودي الأول يجمع ملياري ريال من طرح صكوك رأس مال إضافي

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الأول يجمع ملياري ريال من طرح صكوك رأس مال إضافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - البنك السعودي الأول عن انتهاء الطرح في صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال، وتسوية إصدار الصكوك.
وقال البنك في بيان على تداول : إن قيمة الطرح تقدر بـ2 مليار ريال، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 2000 صك.
وأضاف أن القيمة الاسمية للصك مليون ريال، فيما يبلغ عائد الصك 6.30% في السنة.
وأفاد بأن الصكوك دائمة بدون تاريخ استحقاق مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
وستكون الصكوك دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا