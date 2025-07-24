شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سدافكو» إلى 117.66 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 7.9% إلى 117.66 مليون ريال، مقابل 127.78 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء تراجع صافي الربح نتيجة لما يلي:
• هامش الربح الإجمالي (باستثناء نتائج مليكوما) 40.8% وهو بنفس المستوى مقارنة بالعام الماضي على الرغم من التحديات التالية:
أ) الانخفاض في مؤشرات هامش الربح السائدة في السوق مثل الخصومات.
ب) ارتفاع تكلفة المواد الخام الرئيسية وعوامل التضخم العامة مثل اسعار الديزل وغيرها.
بلغ هامش الربح الإجمالي (متضمنة نتائج مليكوما) 34.6% مقابل 37.1% مقارنة بالعام الماضي.
• بلغت مصاريف البيع والتوزيع نسبة 16.0% من صافي المبيعات مقابل 15.3% مقارنة بالعام الماضي. من حيث القيمة، فإن الزيادة البالغة 15 مليون ريال في نفقات التوزيع كانت نتيجة النفقات المتحكم بها على مصاريف الدعاية والإعلان لبناء العلامة التجارية، ودعم إطلاق 16 منتجًا جديدًا والاستثمار في قناة التموين الغذائي.
• بلغت المصاريف العمومية والإدارية نسبة 3.9% من المبيعات وهي بنفس مستوى العام الماضي على الرغم من العوامل التضخمية.
• انخفضت الايرادات التمويلة بمبلغ 1.4 مليون ريال بسبب توزيعات الأرباح المدفوعة وانخفاض معدلات الفائدة على الودائع.
• احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي.
• صافي هامش ربح صحي بنسبة 15% مقابل 17.7% في العام الماضي بسبب الأسباب الموضحة أعلاه. نسبة هامش الربح باستثناء نتائج مليكوما 18%.
• انخفض صافي الربح البالغ 117.7 مليون ريال بنسبة 6.7 % مقارنة بالربع السابق نتيجة إلى:
• تحقيق هامش ربح (بإستثناء مليكوما) صحي بنسبة 40.8% مقابل 42.2% في الربع السابق على الرغم من ارتفاع تكلفة المواد الخام والذي تم تعويضه جزئيًا من خلال مبادرات مختلفة لخفض التكاليف. بلغ هامش الربح الإجمالي (متضمنة مليكوما) 34.6% مقابل 35.9%.
• ظلت تكاليف البيع والتوزيع والتكاليف العمومية والإدارية عند نفس المستوى الذي كانت عليه في الربع السابق على الرغم من اتجاهات التضخم.
• انخفض صافي الربح البالغ 243.8 مليون ريال في النصف الأول مقارنة بـ 254 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 4% نتيجة لما يلي:
• بلغ هامش الربح الإجمالي (35.2% مقابل 36.4%) في العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاض طفيف رغم ارتفاع تكاليف المواد الخام، واتجاهات التضخم. بلغ هامش الربح الإجمالي (باستثناء نتائج مليكوما) 41.5% مقابل 40.3% في العام الماضي.
• بلغت مصاريف البيع والتوزيع نسبة 16.3% من صافي المبيعات مقابل 15.2% في بالعام الماضي. من حيث القيمة، بلغت الزيادة 36.7 مليون ريال في نفقات البيع والتوزيع والذي يعود بشكل رئيسي الى التوسع الاستراتيجي والانفاق المتحكم به على مصاريف الدعاية والإعلان عبر قنوات المذكورة سابقا.
• بلغت المصاريف العمومية والإدارية كنسبة من المبيعات 3.9% وهي التي ظلت بنفس المستوى مقارنة بالعام الماضي بسبب ضوابط و مراقبة النفقات العامة.
• انخفضت الإيرادات التمويلية بمبلغ 5.2 مليون ريال بسبب توزيعات الأرباح المدفوعة وانخفاض أسعار الفائدة على ودائع المرابحة.
• يتم حساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي.
• بلغ هامش الربح الصافي كنسبة 15.6% مقابل 17.6% في العام الماضي بسبب الاسباب الموضحة أعلاه. كما بلغ هامش الربح الصافي (بأستثناء نتائج مليكوما) 18.6%.
