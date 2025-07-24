شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الشرقية»: تعديل أسعار الوقود يخفض تكاليف الإنتاج إلى 3% والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها انضمنت إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي، والذي بمقتضاه وقعت الشركة اتفاقية مع البرنامج لتقديم عدة حلول تساعد في رفع كفاءة الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية.

وأضافت: "ساهم البرنامج في تخفيض تكاليف الإنتاج علاوة على ما قامت به الشركة سابقًا من مشاريع لتطوير وتحسين كفاءة الطاقة، وعليه فإن الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج انخفضت من 4% إلى 3%".