شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 1.1% خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء ارتفاعاً بنسبة 1.1% خلال شهر يونيو 2025م على أساس سنوي مقارنة بالشهر المناظر له من عام 2024م.

ووفقا لتقرير الرقم القياسي لتكاليف البناء الصادر عن هيئة الإحصاء، جاء الارتفاع متأثراً بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.2%، وارتفاع تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 1.0%. ارتفاع على أساس سنوي على أساس سنوي سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 1.1%، نتيجة لارتفاع أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.5%، مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة استئجار المعدات والآلات مع مشغل وبدون مشغل بنسبة 2.5%.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 9.9% نتيجة لارتفاع أسعار وقود الديزل بنسبة 27.3%، فيما ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 62.4%، مدفوعة بارتفاع أجور العامل العام بنسبة 6.3%.

وسجلت تكاليف المواد الأساسية انخفاضاً في أسعارها بنسبة 0.7%، نتيجة لانخفاض أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 1.9%، وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 1.9%. استقرار على أساس شهري أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء على أساس شهري استقراراً في أسعاره خلال شهر يونيو 2025م مقارنة بشهر مايو الماضي.

وسجلت أسعار الطاقة استقراراً، بينما ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 0.1%، نتيجة لارتفاع تكلفة عاملي الدهان بنسبة 0.2%.

وارتفعت أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 0.1%، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة استئجار المعدات والآلات بدون مشغل بنسبة 0.1%.

وسجلت تكاليف المواد الأساسية انخفاضا في أسعارها بنسبة 0.1% مدفوعة بانخفاض أسعار المنتجات المعدنية بنسبة 0.4%. تكاليف القطاعات ارتفعت تكاليف النشاط السكني بنسبة 1.2% نتيجة لارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 2.5%، وأسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.6%.

وسجل النشاط غير السكني ارتفاعا بنسبة 1%، نتيجة لارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 2.1% وأسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.3%، مقارنة بالشهر المناظر له من عام 2024م.

وعلى أساس شهري استقرت تكاليف النشاط السكني وتكاليف النشاط غير السكني دون أي تغير نسبي يذكر مقارنة بشهر مايو 2025م.