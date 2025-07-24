شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بنك الجزيرة» 20% إلى 382 مليون ريال خلال الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح "بنك الجزيرة" خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% إلى 382.1 مليون ريال، مقابل 317.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق 2024.
وأوضح البنك في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن ارتفاع أرباح الربع الثاني يعود إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 20% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 22% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية.
وأضاف أن أسباب الارتفاع تشمل أيضًا ارتفاع صافي دخل تحويل العملات والدخل من توزيعات الأرباح، فيما قابل ذلك انخفاض في صافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر.
وفي سياق متصل، ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الجزيرة خلال الستة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 20% إلى 743.1 مليون ريال، مقابل 618 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق.
وعزا البنك ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 22% مدفوعًا بالارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي دخل تحويل العملات والدخل من توزيعات الأرباح، قابله انخفاض في صافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر ودخل العمليات الاخرى.
