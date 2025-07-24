شكرا لقرائتكم خبر عن «ثمار القابضة» تنهي اتفاقيتها مع «جياد» و«رصانة» لتأسيس صندوق استثماري والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة إنهاء الاتفاقية المبرمة مع شركة "جياد العز المحدودة" وشركة "رصانة المالية" (مدير الصندوق والمستشار المالي) لتأسيس صندوق استثماري.وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية "، اليوم الخميس، إنها أشعرت الأطراف المعنية بإنهاء الاتفاقية، مؤكدة استمرارها في البحث عن الفرص التي تحقق تطلعات المساهمين وتتوافق مع استراتيجيات الشركة في الاستثمار وخطة التنظيم المالي المعتمدة وتحقق النمو والاستقرار للشركة.وكانت "ثمار" قد وقعت الاتفاقية مع "جياد" و"رصانة" في 5 يناير الماضي، لتأسيس صندوق استثمار ملكية خاصة (خاص مغلق) برأس مال 100 مليون ريال، للاستحواذ على 70% من شركة جياد العز المحدودة.وأشارت آنذاك إلى أن مدة الصندوق 7 سنوات قابلة للتمديد فترتين اضافيتين 12 شهر للفترة الواحدة.