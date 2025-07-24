شكرا لقرائتكم خبر عن فرص واعدة بقطاع الطيران.. سوريا تخطط لبناء مطار جديد في دمشق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في سوريا عمر الحصري، اليوم الخميس، أن بلاده تخطط لبناء مطار دولي جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر سنويًا.

ونقلت الوكالة الرسمية السورية للأنباء "سانا" عن الحصري قوله -على هامش منتدى الاستثمار السعودي السوري المنعقد بدمشق: "إن قطاع الطيران في سوريا متهالك، ونحتاج إلى إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة لدينا."

وأضاف: "نخطط أيضًا لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنويًا، وكذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى مليوني مسافر سنويًا، وهذه فرص استثمارية واعدة."

وأوضح الحصري أن الحكومة السورية قررت استثمار مطار "المزّة العسكري" بالعاصمة دمشق وتحويله إلى مطار مدني.