شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.4% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.4% عند 10945 نقطة، وبتداولات بلغت 4.9 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 535.6 مليون سهم، بقيمة سوقية تقدر بـ9.04 تريليون يال, انخفاض أسهم 137 شركة انخفضت أسهم 137 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 112، من بين 259 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، عزم، وأسمنت الشمالية، والعبيكان، وهرفي للأغذية، ومعدنية، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، الأندية للرياضة، واتحاد الخليج الأهلية، ورعاية، وسهل، والمتقدمة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.5% عند 26898 نقطة، وبتداولات بلغت 22.3 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.7 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 50.06 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 49 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.