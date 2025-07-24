شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الخميس 24 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الخميس 24 يوليو 2025، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.46 جنيه للشراء، و57.63 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.49 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.51 جنيه للشراء، و57.76 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.46 جنيه للشراء.

57.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.49 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.51 جنيه للشراء.

57.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.51 جنيه للشراء.

57.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

57.52 جنيه للشراء.

57.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.58 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.50 جنيه للشراء.

57.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.63 جنيه للشراء.

57.88 جنيه للبيع.