شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء بمناسبة العطلة الرسمية اليوم، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.