شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر أمن المعلومات يعلن عن بطولة تفاعلية لمحاكاة الهجمات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المؤتمر العربي لأمن المعلومات، في دورته التاسعة، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة Arab Security Cyberwargames Championship 2025، والتي تعد واحدة من أبرز الفعاليات التفاعلية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم العربي، وتمثل البطولة حدثًا سنويًا يجمع بين التحدي التقني، التدريب العملي، وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف دول العالم.

وتم تحديد مدة التسجيل في البطولة بعشرة أيام، على أن تقام التصفيات الأولية يوم 1 أغسطس 2025، ليتأهل منها أفضل عشرة فرق إلى المرحلة النهائية التي ستعقد ضمن فعاليات المؤتمر المقرر تنظيمه في شهر سبتمبر المقبل.

وتتميز البطولة بتقديم محاكاة واقعية للهجمات الإلكترونية، من خلال تحديات تقنية تعكس سيناريوهات حقيقية لمواجهة التهديدات الرقمية، وتشمل مجالات المنافسة عدداً من التخصصات الحيوية في الأمن السيبراني، مثل الهندسة العكسية، تحليل الشبكات، اختبارات اختراق تطبيقات الويب والموبايل، التشفير، أمن أنظمة التشغيل والشبكات، البرمجة، واستخبارات التهديدات، بالإضافة إلى مهارات إخفاء المعلومات وكسر التجزئة.

وأكدت الدكتورة ريهام بهاء، المتحدث الإعلامي باسم المؤتمر، أن البطولة حظيت خلال دوراتها السابقة بمشاركة واسعة من فرق عربية ودولية، من بينها السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، فرنسا، الولايات المتحدة، روسيا، وفيتنام، مما يعكس أهمية الحدث كمحفل دولي يربط المواهب بالخبرات العالمية، ويعزز من فرص تبادل المعرفة والثقافات التقنية المختلفة.

وأشارت إلى أن البطولة لا تقتصر على كونها منافسة تقنية، بل تُعد منصة حقيقية لتأهيل وتمكين الشباب في قطاع الأمن السيبراني، حيث تحظى بمتابعة كثيفة من مسؤولي التوظيف والخبراء في كبرى المؤسسات التكنولوجية، بهدف اكتشاف الكفاءات الواعدة ودمجها في سوق العمل.

وتمنح البطولة للمشاركين تجربة متميزة تساهم في تطوير المهارات التقنية والحياتية، تعزيز روح العمل الجماعي، وتقديم تقييم عملي حقيقي للمستوى في بيئة آمنة وواقعية، إلى جانب فتح الباب أمام فرص احترافية للمتميزين في مجالات الأمن السيبراني المتقدمة.