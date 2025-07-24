شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 24 يوليو.. عيار 21 يسجل 4650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم الخميس 24 يوليو 2025، استقرار بالسوق المصرى، حيث سجل عيار 21 إلى 4650 جنيها وسجل الجنيه الذهب 37200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5314 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4650 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3985 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37200 جنيهًا

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.



