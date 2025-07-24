شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام استثنائية لقطاع النقل بالقطارات في السعودية خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم الخميس، عن تحقيق قطاع النقل بالقطارات في المملكة رقمًا استثنائيًّا خلال الربع الثاني من عام 2025 بتسجيله أكثر من 36.5 مليون راكب تنقلوا عبر القطارات، بزيادة قدرها مليون راكب مقارنةً بالربع الأول من العام ذاته.وأوضحت الهيئة، في بيان، أن قطاع النقل السككي داخل المدن شهد نموًّا لافتًا بعدما سجَّل أكثر من 33.8 مليون راكب تنقلوا عبر القطارات خلال الربع الثاني من عام 2025؛ مما يعكس الإقبال الكبير والمتزايد خلال الأشهر القليلة الماضية.واحتل قطار الرياض صدارة قائمة القطارات الأعلى في عدد الركاب بواقع أكثر من 23.6 مليون راكب، فيما سجل الناقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أكثر من 7.76 ملايين راكب، في حين بلغ عدد ركاب الناقل الآلي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض أكثر من 512 ألف راكب.وعلى صعيد القطارات بين المدن، أظهرت الإحصائيات التي نشرتها الهيئة العامة للنقل تسجيل أكثر من 2.67 مليون راكبٍ تنقلوا باستخدام القطارات بين المدن مسجلة ارتفاعًا بـ 10%.وفيما يتعلق بنقل البضائع والمعادن، أوضحت هيئة النقل، أن أكثر من 4.08 ملايين طن، وأكثر من 232 ألف حاوية شُحنت عبر خطوط السكك الحديدية؛ مما يعكس الدور الحيوي للقطارات في دعم الاقتصاد السعودي، والإسهام في تعزيز سلاسل الإمداد، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين، وذلك ضمن إسهامها؛ لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.وتُسهم حركة القطارات في تسهيل تنقلات الركاب، والبضائع، وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة، كما يسهم أيضًا في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة في المملكة.