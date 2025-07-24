شكرا لقرائتكم خبر عن رغم اتفاقيات التخفيض.. ترامب: الرسوم الجمركية لن تقل عن 15% للجميع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لن يخفض الرسوم الجمركية إلى أقل من 15% على واردات بلاده من جميع دول العالم تقريبًا.

وقال ترامب خلال قمة الذكاء الاصطناعي في واشنطن، الأربعاء: "سنفرض رسومًا جمركية مباشرة تتراوح بين 15% و50%. لدينا الآن رسوم إضافية بنسبة 50% على بعض الدول لأنها لم تتوصل إلى اتفاق مرضٍ معنا."

وتشير تصريحات الرئيس الأمريكي إلى أن الرسوم الجمركية ستبدأ من 15% على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبًا، بحسب وكالة "بلومبرج".

وذكرت الوكالة أن هذه التصريحات تستهدف حتى الدول التي توصلت لاتفاقيات بشأن الرسوم الجمركية مع واشنطن.

وقال ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إن أكثر من 150 دولة ستتلقى خطابًا يتضمن معدل تعريفة جمركية "ربما 10 أو 15%، ولم نقرر بعد".

وتوصلت اليابان، يوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية من 25% إلى 15% مقابل إزالة القيود المفروضة على بعض المنتجات الأمريكية، فضلاً عن عرض دعم صندوق استثماري في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار.

وناقش البيت الأبيض أيضًا إنشاء صندوق مماثل مع كوريا الجنوبية، وهي دولة تركز أيضًا على الوصول إلى رسوم بنسبة 15% بما في ذلك السيارات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.