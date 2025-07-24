شكرا لقرائتكم خبر عن 60 فرصة متاحة.. «الطاقة» تطلق مسرّعة لدعم الشركات الناشئة في القطاع والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.