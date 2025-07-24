شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط اليوم.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 0.4% والان نبدء بالتفاصيل

أسعار النفط اليوم

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم، مدعومة بالتفاؤل اتجاه المفاوضات التجارية الأمريكية، التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي.هذا إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بما يتجاوز التوقعات بكثير. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 68.75 دولارًا للبرميل.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.4% إلى 65.50 دولارًا للبرميل.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميلٍ إلى 419 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين بهبوط 1.6 مليون برميل.