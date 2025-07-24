شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصرى يسجل 49 جنيها للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 24-7-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء بمناسبة العطلة الرسمية اليوم، بالبنك المركزي المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الخميس ،بالبنك الأهلى 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الآن خلال التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيها للشراء.

49.14 جنيه للبيع.