شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 24-7- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ31.300 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم استقرار نسبيا، حيث سجل عيار 18 سعر31.300 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.750 ريال

- عيار 22 سجل 38.275 ريال

- عيار 21 سجل 36.525 ريال

- عيار 18 سجل 31.300 ريال

- عيار 14 سجل 24.350 ريال

- عيار 12 سجل 20.875 ريال

- الاونصة 1298.400 ريال

- الجنيه الذهب 292.225 ريال

- الأونصة بالدولار 3376.09 دولار

ونجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.

الجدير بالذكر أنه إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يعزز ذلك من شهية المخاطرة العامة ويقلل الطلب على الذهب، لكن إذا استمر الضغط على الدولار الأمريكي فقد يدفع ذلك عودة المعدن النفيس إلى مستوى 3500 دولار للأونصة احتمالًا قابلًا للتطبيق على المدى القريب.



