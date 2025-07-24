شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مدعوما بتخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي وانخفاض المخزونات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم، مدعومة بالتفاؤل اتجاه المفاوضات التجارية الأمريكية، التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بما يتجاوز التوقعات بكثير.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 68.75 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.4% إلى 65.50 دولار للبرميل.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميلٍ إلى 419 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين بهبوط 1.6 مليون برميل.