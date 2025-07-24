الارشيف / الاقتصاد

النفط يرتفع مدعوما بتخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي وانخفاض المخزونات

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • النفط يرتفع مدعوما بتخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي وانخفاض المخزونات 1/3
  • النفط يرتفع مدعوما بتخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي وانخفاض المخزونات 2/3
  • النفط يرتفع مدعوما بتخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي وانخفاض المخزونات 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مدعوما بتخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي وانخفاض المخزونات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم، مدعومة بالتفاؤل اتجاه المفاوضات التجارية الأمريكية، التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بما يتجاوز التوقعات بكثير.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 68.75 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.4% إلى 65.50 دولار للبرميل.

أخبار متعلقة

 

استقرار أسعار النفط عند التسوية مع تقييم التطورات التجارية
بالأرقام.. انخفاض مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميلٍ إلى 419 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين بهبوط 1.6 مليون برميل.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا