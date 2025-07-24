شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت»: بدء التحقيق في شكوى مكافحة الإغراق ضد واردات من الهند والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شكوى مكافحة الإغراق مقامة من الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة (شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%) بالتضامن مع شركة سعودية أخرى منتجة لنفس المنتج ضد واردات جمهورية الهند من منتج مواسير وأنابيب مجوفة، من حديد صب (أنابيب حديد الدكتايل).

وأضافت أن الطرف الثاني في القضية: واردات جمهورية الهند من منتج أنابيب حديد الدكتايل (مواسير وأنابيب مجوفة، من حديد صب) والمندرجة تحت البند الجمركي (730300000001) حسب رمز النظام المنسق المعتمد لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتقدمت الشركة التابعة بشكوى مكافحة إغراق بهدف حماية صناعة أنابيب حديد الدكتايل للأقطار من 100 ملم إلى 1000 ملم للمواصفات الفنية 9K و Class C إلى 40C، وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار واردات هذا المنتج من جمهورية الهند.

وأدى هذا إلى انخفاض الحصة السوقية للشركة، وانخفاض طاقتها الإنتاجية، مما انعكس سلباً على نمو أعمال الشركة وأثر على مستوى مساهمة مبيعاتها داخل المملكة.

