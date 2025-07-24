شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الريال مقابل الجنيه اليوم مع عطلة البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 24 يوليو، تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوك المصرية الحكومية والتجارية بمناسبة اليوم الوطني. سعر الريال في البنك المركزي سجل الريال، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 13.06 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري يتداول الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، 13.03 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر بلغ سعر الريال، اليوم الخميس، في بنك مصر، 13.03 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل الريال، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 13.06 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس يتداول الريال في بنك قناة السويس، اليوم الخميس، 13.02 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الخميس، 13.05 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي سجل الريال، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، 13.02 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع. سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الريال، اليوم الخميس، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.10 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني سجل الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الخميس، 12.98 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قطر الوطني يتداول الريال في بنك قطر الوطني، اليوم الخميس، 12.98 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع.