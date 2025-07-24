الارشيف / الاقتصاد

«الناقول»: إتمام مشروع «دير فيلا».. وبيع 80% من الوحدات

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول الانتهاء من مشروع (دير فيلا) لشركتها التابعة شركة دير العقارية بنسبة 100% وبيع ما يقارب 80% حتى الآن.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إنه لا توجد أي زيادة في تكلفة المشروع.
وتوقعت أن ينعكس الاثر إيجابيا على القوائم المالية السنوية للعام 2025م.
