شكرا لقرائتكم خبر عن «الناقول»: إتمام مشروع «دير فيلا».. وبيع 80% من الوحدات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول الانتهاء من مشروع (دير فيلا) لشركتها التابعة شركة دير العقارية بنسبة 100% وبيع ما يقارب 80% حتى الآن.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنه لا توجد أي زيادة في تكلفة المشروع.
وتوقعت أن ينعكس الاثر إيجابيا على القوائم المالية السنوية للعام 2025م.
