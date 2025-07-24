شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 1.05 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا و51 مليون ريالٍ، في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري، وذلك عن شهر يوليو 2025م.

وأوضح الصندوق العقاري، أن إجمالي دعم شهر يوليو خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ونوه باستمرار العمل على تطوير الحلول التمويلية، بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بهدف تسهيل رحلة تملُّك السكن، وتعزيز فرص التملُّك وفق الخيارات المتاحة، وأفضل التوصيات التمويلية. أقل هامش ربح لفت صندوق التنمية العقارية إلى العرض التمويلي "أقل هامش ربح" الذي يصل إلى 2.99% المقدَّم من عددٍ من الجهات التمويلية لفترة محدودة للراغبين في تملُّك وحدة سكنية تحت الإنشاء، إضافة إلى الحلول التمويلية المتنوعة، والبرامج والممكنات الداعمة التي تُمكِّن المستفيد من تصميم دعمه السكني وفق احتياجاته وقدرته التمويلية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدِّم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًّا، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة "المستشار العقاري"؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.