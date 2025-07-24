الارشيف / الاقتصاد

«كومل» تجدد تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي السعودي بـ52 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«كومل» تجدد تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي السعودي بـ52 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن «كومل» تجدد تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي السعودي بـ52 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كومل، أمس، تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 52 مليون ريال لمدة عام واحد.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: تنازل عن إيرادات المشاريع الممولة، وسند لأمر.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل مشاريع.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

Advertisements

قد تقرأ أيضا