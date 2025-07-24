شكرا لقرائتكم خبر عن «كومل» تجدد تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي السعودي بـ52 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كومل، أمس، تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 52 مليون ريال لمدة عام واحد.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: تنازل عن إيرادات المشاريع الممولة، وسند لأمر.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل مشاريع.
